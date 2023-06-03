Медведев высказался об "отъехавших" россиянах и скреплённых кровью ценностях

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Дмитрий Медведев объяснил, что для России нет пути назад "в дружную европейскую семью" так как этому мешают "скреплённые кровью ценности".

Фото: commons.wikimedia. org

Зампред Совбеза РФ озаглавил свой новый пост словами: "Ещё раз об отъехавших".

Он отметил, что уехавшие за границу граждане РФ мечтают о падении "режима", после которого, по их мнению, наступит всеобщий праздник свободы.

Экс-президент России заверил аналитиков "из бывших" в том, что возврата к "светлому" европейскому прошлому для них не будет, так как Россия превратилась в другую страну, которая не имеет ничего общего с РФ довоенного периода.

"Лидеры, партии и правительства приходят и уходят. А вот память и скреплённые кровью ценности остаются очень надолго. На десятилетия. Подчас на века", — выразил своё мнение российский политик.

Он назвал мечтающих о возвращении к прежней России отщепенцами, которые забыли про гибель россиян. Он сравнил нынешнее положение дел с периодом ВОВ, когда предложение замириться с Германией общество не смогло бы принять.

"Любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме как изменник", — объяснил Медведев.

Он уверен, релоканты одиноки и никому не нужны.

Ранее Дмитрий Медведев пригрозил британским чиновникам.

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