В центре Екатеринбурга девушка с фатой устроила полуголую фотосессию

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В субботу, 17 июня, в Екатеринбурге заметили девушку, принимающую участие в необычной фотосессии. На ней были только фата и нижнее белье, пишет tagilcity.ru.

Фото: pixabay.com

По информации издания, съёмка проходила возле особняка по улице 8 Марта. Оказалось, что фотограф решила поэкспериментировать и запечатлеть на камеру непривычный образ "полуголой невесты". Она подчеркнула: подобные откровенные наряды для свадьбы уже стали настоящим трендом за границей.

Как пояснила фотограф, у понимающей аудитории вряд ли возникнут какие-либо вопросы к её работе.

Ранее стало известно, что российский телеведущий Андрей Малахов пришёл на свадьбу известного диджея Кати Гусевой и адвоката Михаила Сазанова в розовом костюме, удивив гостей мероприятия.