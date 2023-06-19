В субботу, 17 июня, в Екатеринбурге заметили девушку, принимающую участие в необычной фотосессии. На ней были только фата и нижнее белье, пишет tagilcity.ru.
По информации издания, съёмка проходила возле особняка по улице 8 Марта. Оказалось, что фотограф решила поэкспериментировать и запечатлеть на камеру непривычный образ "полуголой невесты". Она подчеркнула: подобные откровенные наряды для свадьбы уже стали настоящим трендом за границей.
Как пояснила фотограф, у понимающей аудитории вряд ли возникнут какие-либо вопросы к её работе.
Ранее стало известно, что российский телеведущий Андрей Малахов пришёл на свадьбу известного диджея Кати Гусевой и адвоката Михаила Сазанова в розовом костюме, удивив гостей мероприятия.
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