Телеведущий РФ Малахов в розовом костюме произвёл фурор на "свадьбе года"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский телеведущий Андрей Малахов произвёл фурор на свадьбе известного диджея Кати Гусевой и адвоката Михаила Сазанова. Об этом пишет "7 дней".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Значимое для столичной тусовки мероприятие просто не могло пройти без самых ярких звёзд. отмечает издание. Филипп Киркоров вживую исполнил для них хит "Ты", а в любви и верности молодые клялись Малахову.

При этом все гости были в серебряном, из общей массы розовым костюмом выделялся только известный телеведущий.

Невеста разоткровенничалась, что свадьба стоила как квартира в Москве, и им с мужем даже пришлось брать на организацию мероприятия кредит.

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