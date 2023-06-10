Российский телеведущий Андрей Малахов произвёл фурор на свадьбе известного диджея Кати Гусевой и адвоката Михаила Сазанова. Об этом пишет "7 дней".
Значимое для столичной тусовки мероприятие просто не могло пройти без самых ярких звёзд. отмечает издание. Филипп Киркоров вживую исполнил для них хит "Ты", а в любви и верности молодые клялись Малахову.
При этом все гости были в серебряном, из общей массы розовым костюмом выделялся только известный телеведущий.
Невеста разоткровенничалась, что свадьба стоила как квартира в Москве, и им с мужем даже пришлось брать на организацию мероприятия кредит.
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