Депутат ГД Хинштейн инициировал проверку фермы, где мужчины купались в чане с молоком

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что обратился в управление Роспотребнадзора для проведения проверки фермы в Семикаракорском районе Ростовской области. Сообщается, что такая инициатива поступила после того, как в Сети появилось видео, где двое обнажённых мужчин купаются в чане с молоком.

Фото: Фото: ekoniva-moloko.com

Политик написал в своём Telegram-канале, что ведомство приняло его заявление и уже начались соответствующие процедуры. Также устанавливаются все детали произошедшего. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

"Руководство ведомства взяло ход проверки под особый контроль", — добавил Хинштейн, поставив под сомнение объяснение супруги фермера, заявившей, что муж с приятелем купались в химикатах.

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