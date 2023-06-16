Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что обратился в управление Роспотребнадзора для проведения проверки фермы в Семикаракорском районе Ростовской области. Сообщается, что такая инициатива поступила после того, как в Сети появилось видео, где двое обнажённых мужчин купаются в чане с молоком.
Политик написал в своём Telegram-канале, что ведомство приняло его заявление и уже начались соответствующие процедуры. Также устанавливаются все детали произошедшего. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
"Руководство ведомства взяло ход проверки под особый контроль", — добавил Хинштейн, поставив под сомнение объяснение супруги фермера, заявившей, что муж с приятелем купались в химикатах.
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