В Госдуме предложили увеличить штрафы за передачу мобильных телефонов в места лишения свободы

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Глава комитета Государственной думы России по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что правительство страны одобрило идею об усилении ответственности за передачу мобильных телефонов в места лишения свободы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: mos.ru

В настоящее время наказание за указанное правонарушение составляет 5 тыс. рублей. Депутат считает, что его надо увеличить.

Предлагается при первом нарушении штрафовать нарушителя на сумму от 25 до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении — от 100 до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет.

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