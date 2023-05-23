Глава комитета Государственной думы России по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что правительство страны одобрило идею об усилении ответственности за передачу мобильных телефонов в места лишения свободы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В настоящее время наказание за указанное правонарушение составляет 5 тыс. рублей. Депутат считает, что его надо увеличить.
Предлагается при первом нарушении штрафовать нарушителя на сумму от 25 до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении — от 100 до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет.
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