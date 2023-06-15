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Психотерапевт Никитина рассказала о признаках, по которым люди чувствуют свою возможную смерть

1:35
Общество

Некоторые люди предчувствуют свою смерть. О признаках, которые могут говорить о скором уходе из жизни, в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

Психотерапевт Никитина рассказала о признаках, по которым люди чувствуют свою возможную смерть
Фото: https://newcastlebeach.org/

Она отметила существование косвенных симптомов.

"Допустим, в роду все мужчины умирали в 57 лет. Если мужчина подходит к цифре 57, если он чётко знает, что его отец умер в 57, дед умер, прадед, прапрадед, двоюродный брат, надо смотреть, что с этим можно сделать. Уже приходит на помощь системная семейная психотерапия", — отметила специалист.

Никитина упомянула книгу Анны Анселины Шутценбергер "Синдром предков". В ней говорится, что мы душой очень связаны со своими предками и стремимся быть, как они.

Ещё одни признаком предчувствия смерти могут быть сны. Например, человек переживает о наступлении какого-то события и сильно его боится. На этом фоне он может видеть соответствующие сны. В этом случае важно работать с причиной страха и проработать его.

"Никому не дано знать, что с нами произойдёт, потому что судьба изменчива. Вы сегодня выходите, садитесь в лифт, уже зашли в лифт, а потом силой воли говорите: "Нет, пойду-ка я вернусь и что-то выключу, заберу шарфик". Вы возвращаетесь. Всё, вы уже чуть-чуть пошли другим путём", — пояснила специалист.

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Какие признаки предупреждают человека о скорой смерти❓
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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