Человек может предчувствовать свою смерть. В некоторых случаях врачи способны отсрочить уход из жизни. Об этом рассказали эксперты портала RSUTE. Они выделили три основных признака ухода в иной мир.
1. Интуиция и физические ощущения
У человека могут появиться тревога, беспокойство. Такие ощущения служат сигналом о нашем здоровье.
"Не игнорируйте их, особенно если они продолжаются и усиливаются со временем", — отмечают специалисты.
2. Физические изменения
Наше тело способно отправлять сигналы о проблемах, которые возникают внутри. Например, потеря веса, резкое ухудшение аппетита, постоянная усталость и необъяснимые боли. Важно обратиться к врачу при данных состояниях, чтобы провести необходимое обследование.
3. Эмоциональные изменения
Человек может почувствовать сильную тревогу, печаль, отчаяние или даже благодарность и принятие своей судьбы. Некоторые перед смертью сообщают о видениях своих умерших родственников и друзей. Всё это является поводом для серьёзного разговора с медицинским специалистом.
"Для предотвращения предчувствия смерти и своевременного обнаружения проблем здоровья важно регулярно обследоваться и следить за своим организмом", — рекомендуют эксперты.
Специалисты не исключают, что предчувствие смерти может быть результатом работы подсознания или сигналом о наличии серьёзной проблемы со здоровьем.
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