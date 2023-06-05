Портал RSUTE перечислил основные признаки предчувствия смерти человеком

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Человек может предчувствовать свою смерть. В некоторых случаях врачи способны отсрочить уход из жизни. Об этом рассказали эксперты портала RSUTE. Они выделили три основных признака ухода в иной мир.

Фото: https://newcastlebeach.org/

1. Интуиция и физические ощущения

У человека могут появиться тревога, беспокойство. Такие ощущения служат сигналом о нашем здоровье.

"Не игнорируйте их, особенно если они продолжаются и усиливаются со временем", — отмечают специалисты.

2. Физические изменения

Наше тело способно отправлять сигналы о проблемах, которые возникают внутри. Например, потеря веса, резкое ухудшение аппетита, постоянная усталость и необъяснимые боли. Важно обратиться к врачу при данных состояниях, чтобы провести необходимое обследование.

3. Эмоциональные изменения

Человек может почувствовать сильную тревогу, печаль, отчаяние или даже благодарность и принятие своей судьбы. Некоторые перед смертью сообщают о видениях своих умерших родственников и друзей. Всё это является поводом для серьёзного разговора с медицинским специалистом.

"Для предотвращения предчувствия смерти и своевременного обнаружения проблем здоровья важно регулярно обследоваться и следить за своим организмом", — рекомендуют эксперты.

Специалисты не исключают, что предчувствие смерти может быть результатом работы подсознания или сигналом о наличии серьёзной проблемы со здоровьем.

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