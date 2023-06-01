Опасным состоянием является повышенное кровяное давление, которое может привести к серьёзным и потенциально смертельным заболеваниям. По данным издания The Sun, они включают сердечные приступы, инсульты, сердечную недостаточность, нарушения в работе периферических артерий, аневризму аорты, сосудистую деменцию. Чтобы их предотвратить, врачи рекомендуют тщательно контролировать уровень кровяного давления. Одним из эффективных способов его снижения является правильное питание.
Главными минералами, ответственными за регулирование давления, являются натрий и калий. Источниками последнего являются фрукты, овощи, бобовые и обезжиренные молочные продукты.
Свежевыжатые соки из маракуйи, гранатов, апельсинов и мандаринов включают этот полезный минерал. Стандартная чашка каждого напитка содержит:
Богаты калием также сухофрукты, фасоль, картофель, шпинат, брокколи, авокадо, помидоры, курица, лосось, кешью и миндаль.
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