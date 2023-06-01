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The Sun: четыре напитка способны снизить риск смертельно опасных заболеваний

1:25
Здоровье

Опасным состоянием является повышенное кровяное давление, которое может привести к серьёзным и потенциально смертельным заболеваниям. По данным издания The Sun, они включают сердечные приступы, инсульты, сердечную недостаточность, нарушения в работе периферических артерий, аневризму аорты, сосудистую деменцию. Чтобы их предотвратить, врачи рекомендуют тщательно контролировать уровень кровяного давления. Одним из эффективных способов его снижения является правильное питание.

The Sun: четыре напитка способны снизить риск смертельно опасных заболеваний
Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

Главными минералами, ответственными за регулирование давления, являются натрий и калий. Источниками последнего являются фрукты, овощи, бобовые и обезжиренные молочные продукты.

Свежевыжатые соки из маракуйи, гранатов, апельсинов и мандаринов включают этот полезный минерал. Стандартная чашка каждого напитка содержит:

  • Сок маракуйи — 687 мг калия.
  • Гранатовый сок — 533 мг.
  • Апельсиновый сок — 496 мг.
  • Мандариновый сок — 440 мг.

Богаты калием также сухофрукты, фасоль, картофель, шпинат, брокколи, авокадо, помидоры, курица, лосось, кешью и миндаль.

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Соки и здоровье: доктор о пользе соков, энзимов и о сокотерапии.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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