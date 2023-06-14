Жители города Шебекино с пропиской в другом муниципалитете не могли получить выплаты, так как по закону федеральные средства перечисляются только тем людям, которые живут в пострадавших районах. Однако сейчас власти Белгородской области создали специальный реестр для осуществления выплат.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жителям Шебекино необходимо написать заявление по форме, которая доступна в социальных сетях, и обратиться в администрацию региона или в соцзащиту.
"Если вы находитесь за пределами региона, то заявление нужно подать в электронной форме", — указал он.
Гладков подчеркнул, что все заявления будут тщательно рассмотрены. Только после подтверждения необходимой информации вопрос о выплатах решится.
Жители всех населённых пунктов Белгородской области, которые попали под обстрелы, получат выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщает bel.ru.
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