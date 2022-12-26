Добровольцы из Петербурга вынуждены "выбивать" губернаторские выплаты

Мобилизованные и добровольцы из Петербурга столкнулись с проблемами при получении губернаторских выплат — некоторые вообще не получили деньги. Как сообщила "Фонтанка", из-за бюрократических проволочек люди вынуждены буквально "выбивать" положенные им по закону выплаты. По данным издания, часть проблем с выплатами для мобилизованных — на стороне Минобороны, но значительно чаще они возникают с губернаторскими выплатами. Ушедшим на фронт петербуржцам и их доверенным лицам отказывают по разным поводам — иногда неприятную правду о том, что выплаты им "не положены", люди узнают только после подписания документов.

Но жены добровольцев всё равно пишут обращения губернатору Санкт-Петербурга и в военную прокуратуру. Не потому, что мужья ушли "туда" из-за денег, а в поисках справедливости и человеческого отношения.

Двум друзьям из Петербурга, которые пошли добровольцами и рассчитывали на выплату в 300 тысяч рублей, "неожиданно" сменили статус: по прибытии в часть они с удивлением узнали, что являются не добровольцами, а мобилизованными, следовательно, могут рассчитывать только на 100 тысяч рублей.

Причиной отказа может стать и "неправильное" гражданство — так произошло с гражданином Молдавии, которого в военкомате Пушкинского и Колпинского районов заверили в том, что семья получит обещанные добровольцам 300 тысяч. Но при попытке его жены получить деньги оказалось, что выплата — только для обладателей паспортов Российской Федерации.

Прописка не в Петербурге стала причиной отказать в выплатах и Игорю Шевелеву. На странице Смольного он рассказал, что подписал контракт 19 сентября и так не дождался денег. Комитет по соцзащите посоветовал Шевелеву обратиться в соответствующие органы Владимирской области, где он зарегистрирован, что возмутило петербуржцев, напомнивших Смольному, что регистрация в другом регионе не мешала сотрудникам военкомата в момент заключения контракта, и сейчас отказ в выплатах выглядит просто обманом.

В юридическую ловушку попали и те, кто отправился добровольцами в "именные" батальоны "Кронштадт", "Нева" и "Павловск". Один из петербуржцев рассказал, что пришел на сборный пункт 10 сентября, на боевое слаживание уехал 19-го, но контракт подписал только в октябре. После подписание документов бойцам рассказали о дополнительном постановлении правительства Петербурга, в котором говорилось об отмене единоразовой выплаты в 300 тысяч рублей для добровольцев, подписавших контракт после 20 сентября.

Проблемы возникли и у добровольцев, которые отправились служить, не попадая под критерии частичной мобилизации по возрасту. Их жены написали письмо губернатору Александру Беглову в надежде добиться справедливости и человеческого отношения к своим мужьям, тем более, что многие мужчины за собственные деньги купили снаряжение.

На начало ноября в Смольный и непосредственно к Беглову поступила по меньшей мере тысяча обращений с призывом разобраться в "бардаке" с выплатами и материальным обеспечением для мобилизованных и добровольцев. Как отмечал представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик, неразбериха связана с провалом работы мобилизационного управления губернаторской администрации.

Так или иначе до Нового года осталось меньше месяца, а Смольный только разобрался с губернаторскими выплатами мобилизованным, которые заключили контракты на 2022 год. Судьба выплат на следующий 2023 год так и остается неизвестной.