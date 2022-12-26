Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Добровольцы из Петербурга вынуждены "выбивать" губернаторские выплаты

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Мобилизованные и добровольцы из Петербурга столкнулись с проблемами при получении губернаторских выплат — некоторые вообще не получили деньги. Как сообщила "Фонтанка", из-за бюрократических проволочек люди вынуждены буквально "выбивать" положенные им по закону выплаты. По данным издания, часть проблем с выплатами для мобилизованных — на стороне Минобороны, но значительно чаще они возникают с губернаторскими выплатами. Ушедшим на фронт петербуржцам и их доверенным лицам отказывают по разным поводам — иногда неприятную правду о том, что выплаты им "не положены", люди узнают только после подписания документов.

Добровольцы из Петербурга вынуждены "выбивать" губернаторские выплаты

Но жены добровольцев всё равно пишут обращения губернатору Санкт-Петербурга и в военную прокуратуру. Не потому, что мужья ушли "туда" из-за денег, а в поисках справедливости и человеческого отношения.

Двум друзьям из Петербурга, которые пошли добровольцами и рассчитывали на выплату в 300 тысяч рублей, "неожиданно" сменили статус: по прибытии в часть они с удивлением узнали, что являются не добровольцами, а мобилизованными, следовательно, могут рассчитывать только на 100 тысяч рублей.

Причиной отказа может стать и "неправильное" гражданство — так произошло с гражданином Молдавии, которого в военкомате Пушкинского и Колпинского районов заверили в том, что семья получит обещанные добровольцам 300 тысяч. Но при попытке его жены получить деньги оказалось, что выплата — только для обладателей паспортов Российской Федерации.

Прописка не в Петербурге стала причиной отказать в выплатах и Игорю Шевелеву. На странице Смольного он рассказал, что подписал контракт 19 сентября и так не дождался денег. Комитет по соцзащите посоветовал Шевелеву обратиться в соответствующие органы Владимирской области, где он зарегистрирован, что возмутило петербуржцев, напомнивших Смольному, что регистрация в другом регионе не мешала сотрудникам военкомата в момент заключения контракта, и сейчас отказ в выплатах выглядит просто обманом.

В юридическую ловушку попали и те, кто отправился добровольцами в "именные" батальоны "Кронштадт", "Нева" и "Павловск". Один из петербуржцев рассказал, что пришел на сборный пункт 10 сентября, на боевое слаживание уехал 19-го, но контракт подписал только в октябре. После подписание документов бойцам рассказали о дополнительном постановлении правительства Петербурга, в котором говорилось об отмене единоразовой выплаты в 300 тысяч рублей для добровольцев, подписавших контракт после 20 сентября.

Проблемы возникли и у добровольцев, которые отправились служить, не попадая под критерии частичной мобилизации по возрасту. Их жены написали письмо губернатору Александру Беглову в надежде добиться справедливости и человеческого отношения к своим мужьям, тем более, что многие мужчины за собственные деньги купили снаряжение.

На начало ноября в Смольный и непосредственно к Беглову поступила по меньшей мере тысяча обращений с призывом разобраться в "бардаке" с выплатами и материальным обеспечением для мобилизованных и добровольцев. Как отмечал представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик, неразбериха связана с провалом работы мобилизационного управления губернаторской администрации.

Так или иначе до Нового года осталось меньше месяца, а Смольный только разобрался с губернаторскими выплатами мобилизованным, которые заключили контракты на 2022 год. Судьба выплат на следующий 2023 год так и остается неизвестной.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы санкт-петербург александр беглов
Новости
Кашеварова о сбежавших россиянах: виновато государство
NYT: украинские шпионы сорвали "грандиозный" план Путина в Херсоне
Украинская диверсионная группа была ликвидирована на границе Брянской области
Новиков: у Киева нет плана, как вернуть Крым
Педиатр назвала наиболее опасные для детей игрушки: конструктор из магнитов и гидрогелевые шарики
Минобороны: пункты размещения ВСУ и наёмников в ДНР уничтожены ударами ВС РФ
В Сети появилось фото американской версии обложки журнала The Week с "лицами года"
41-летний Родион Газманов признался, что боится женится из-за болезненного развода родителей
Cumhuriyet: США втягивают Польшу в боевые действия на Украине против России
Сальдо: эвакуированные жители Херсонской области возвращаются
Популярное
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.

ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
Знак зодиака 26 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
Генерал Гурулёв заявил о способе формирования новых дивизий и бригад войск ВС РФ
Генерал Гурулёв заявил о способе формирования новых дивизий и бригад войск ВС РФ
Последние материалы
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по командному пункту десантной бригады ВСУ в районе Краматорска
МО: ВС РФ уничтожили группу диверсантов и миномётный расчёт ВСУ на Купянском направлении ЛНР
Прилепин об атаке ВСУ на авиабазу в Энгельсе: "Пляшут и бомбят центр России"
В ВСУ заявили, что гражданам Украины раздают повестки на улицах по причине эффективности
Новые дроны могут появиться на полях сражений уже завтра
Леонков заявил, что ВС РФ не смогут использовать ракеты "Сатана" против ВСУ
Хазин: Россия перешла к позиции "ужасный конец"
Чегринец призвал всеми средствами поражения пресекать попытки ВСУ захватить Крым
Глава МВД РФ потребовал ужесточить контроль за мигрантами
Певец Жуков заявил, что перестал общаться с коллегой Потехиным из-за усталости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников