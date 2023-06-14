Эксперт Боровова высказалась резко против возрождения в России института молочной кухни

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Возрождение в России института молочной кухни будет нерентабельной тратой госбюджета, заявила глава региональной общественной организации "Наши дети", мать семерых детей Ирина Боровова.

Фото: Fotodom.ru

По её словам, молочные кухни были актуальны в советское время, когда в магазинах царствовал дефицит. Сейчас на прилавках большой выбор молочной продукции и каждая мать может самостоятельно выбрать подходящее питание для своего ребёнка.

"На мой взгляд, нужно дать достаточное пособие, чтобы родители могли приобретать те продукты питания, которые подходят именно для ребенка, мамы или детей с особенностями в развитии", — пояснила Боровова в интервью Телеканалу "360".

Кому же, отметила она, эти заведения редко находились в шаговой доступности, и добираться туда с несколькими детьми на общественном транспорте было большой проблемой.

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