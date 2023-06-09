Министр просвещения России пообещал не увеличивать вторые смены в школах

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал не увеличивать вторые смены в школах. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

В 2023 году, отметил министр, была решена проблема третьей смены — она была упразднена. Кравцов пообещал, что это не скажется на второй смене, ее увеличивать не собираются.

Напомним, в ноябре 2022 года аудитор счетной палаты Дмитрий Зайцев заявил, что особого внимания требуют вопросы создания новых учебных мест в образовательных учреждениях. Кроме того, не решена кадровая проблема и проблема материально-технического обеспечения школ.

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