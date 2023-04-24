Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов продемонстрировал первый печатный вариант учебника истории, где есть раздел, посвященные специальной военное операции на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
"Я в руках держу учебник [по истории Отечества] для 11-х классов, базовый уровень"
Составители учебника, по словам Кравцова, предприняли меры для того, чтобы параграфы для изучения были не только познавательными, но и легки в понимании. Глубоко общественно-политические темы будут хорошо восприниматься российскими школьниками.
Отмечается, что новые школьные учебники по истории для старших классов будут введены в обиход с 1 сентября 2023 года.
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