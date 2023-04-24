Кравцов: новый учебник истории для старшеклассников уже готов

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов продемонстрировал первый печатный вариант учебника истории, где есть раздел, посвященные специальной военное операции на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

"Я в руках держу учебник [по истории Отечества] для 11-х классов, базовый уровень"

Составители учебника, по словам Кравцова, предприняли меры для того, чтобы параграфы для изучения были не только познавательными, но и легки в понимании. Глубоко общественно-политические темы будут хорошо восприниматься российскими школьниками.

Отмечается, что новые школьные учебники по истории для старших классов будут введены в обиход с 1 сентября 2023 года.

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