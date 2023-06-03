Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Onet.pl: диетолог Кубала проинформировал, как похудеть с помощью воды
Почему Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию
Türkiye: употребление острого перца снижает риск внезапной смерти
Секретарь СНБО Украины Данилов: русскоговорящим "недобиткам" нет места на Украине
США активно подталкивают боевиков "Талибана"* к нападению на Иран
Военный инженер: горе тому, кто попал в украинскую армию
Euractiv.pl: в Польше всё больше граждан не хотят помогать украинским беженцам
В батальоне "Вега" на СВО служит такса по кличке Степан
Онколог Карасёв перечислил гражданам РФ три дешёвых продукта, способных остановить рост раковых клеток

Оправдают или тяжёлый срок?: избиение экипажем ГИБДД рассмотрят с нуля

1:24
Общество

Тюменский облсуд отменил решение райсуда о признании Андрея Саксина, Ашота Арутюняна и Дениса Федоровского виновными по статье за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Оправдают или тяжёлый срок?: избиение экипажем ГИБДД рассмотрят с нуля
Фото: potokmedia.ru

В ноября был вынесен обвинительный приговор по их делу, когда в 2020 г. сотрудники ГИБДД остановили иномарку Daewoo Matiz и избили водителя. После этого им выдвинули обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ. В ходе судебного следствия выяснилось, что им показалось, что из авто пахнет алкоголем.

Обвиняемые отказывались признавать вину, и поясняли, что водитель отказывался предоставлять документы и поэтому была применена сила.

Надо отметить, что в суде рассматривались ещё два эпизода, когда к этим сотрудникам возникали претензии: один инцидент произошел в 2020 году, пишет nashgorod.ru.

Накануне стало известно, что Тюменский облсуд отменил решение судьи Тюменского областного суда, а решение связано с апелляционной жалобой потерпевшего, которые требуют для сотрудников ГИБДД реального тюремного срока.
 
Дело будут рассматривать с нуля, экс-гбддшников еще могут признать виновными по двум другим эпизодам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Суд отклонил иск Слепакова, не помогли заявления о слежке
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Армия России подошла к Купянску. Намечается битва за Харьков

Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.

Полковник Матвийчук: войска ВС РФ подошли к Купянску, намечается битва за Харьков
МК: Дмитрий Медведев в военной форме сигнализирует о начале контрнаступления ВС Украины
Украинское наступление началось: Медведев надел военную форму
Названы "вредные" продукты, которые на самом деле полезны: "При разумном потреблении"
Ракеты Х-101 и дроны "Герань-2" атакуют Киев
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Совсем сдала: Пугачёва перестала выходить из дома и поручила детей мужу
Украинская элита в ресторане Киева отплясывала под русский шансон
В "МК" рассказали о состоянии Пугачёвой после отказа суда снимать с Галкина* статус иноагента
В "МК" рассказали о состоянии Пугачёвой после отказа суда снимать с Галкина* статус иноагента
Последние материалы
Onet.pl: диетолог Кубала проинформировал, как похудеть с помощью воды
Почему Россия окончательно превратила ВСУ в итальянскую армию
Türkiye: употребление острого перца снижает риск внезапной смерти
Оправдают или тяжёлый срок?: избиение экипажем ГИБДД рассмотрят с нуля
Секретарь СНБО Украины Данилов: русскоговорящим "недобиткам" нет места на Украине
США активно подталкивают боевиков "Талибана"* к нападению на Иран
Военный инженер: горе тому, кто попал в украинскую армию
Euractiv.pl: в Польше всё больше граждан не хотят помогать украинским беженцам
В батальоне "Вега" на СВО служит такса по кличке Степан
Онколог Карасёв перечислил гражданам РФ три дешёвых продукта, способных остановить рост раковых клеток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников