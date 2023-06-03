Оправдают или тяжёлый срок?: избиение экипажем ГИБДД рассмотрят с нуля

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Тюменский облсуд отменил решение райсуда о признании Андрея Саксина, Ашота Арутюняна и Дениса Федоровского виновными по статье за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Фото: potokmedia.ru

В ноября был вынесен обвинительный приговор по их делу, когда в 2020 г. сотрудники ГИБДД остановили иномарку Daewoo Matiz и избили водителя. После этого им выдвинули обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ. В ходе судебного следствия выяснилось, что им показалось, что из авто пахнет алкоголем.

Обвиняемые отказывались признавать вину, и поясняли, что водитель отказывался предоставлять документы и поэтому была применена сила.

Надо отметить, что в суде рассматривались ещё два эпизода, когда к этим сотрудникам возникали претензии: один инцидент произошел в 2020 году, пишет nashgorod.ru.

Накануне стало известно, что Тюменский облсуд отменил решение судьи Тюменского областного суда, а решение связано с апелляционной жалобой потерпевшего, которые требуют для сотрудников ГИБДД реального тюремного срока.



Дело будут рассматривать с нуля, экс-гбддшников еще могут признать виновными по двум другим эпизодам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Суд отклонил иск Слепакова, не помогли заявления о слежке