Источник "МК" проинформировал, что Алла Пугачёва запретила продавать замок в Грязи

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Решение Замоскворецкого суда Москвы в отношении снятия статуса иностранного агента с Максима Галкина* не стало сюрпризом для звёздной семьи. Об этом сообщил информированный источник "Московского комсомольца". Отказ органа государственной власти также не окажет влияния на их образ жизни.

Фото: popcake.tv

Алла Пугачёва продавать замок в деревне Грязь не планирует, сообщают приближённые к Примадонне люди. Семья очень привязана эмоционально к этому месту и в ближайшее время расставаться с ним не собирается.

"Слишком он много хранит счастливых воспоминаний семьи. Замок весь заточен под их вкусы и желания. Продать его — как продать часть жизни. Пугачёва решительно против", — сказал источник.

Что касается жизни в России, Алла Борисовна планирует приезжать на Родину, если появится такой повод. Ни страхов, ни комплексов Пугачёва не имеет по данному поводу, заключили в издании.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.