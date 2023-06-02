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Источник "МК" проинформировал, что Алла Пугачёва запретила продавать замок в Грязи

1:01
Шоу-бизнес

Решение Замоскворецкого суда Москвы в отношении снятия статуса иностранного агента с Максима Галкина* не стало сюрпризом для звёздной семьи. Об этом сообщил информированный источник "Московского комсомольца". Отказ органа государственной власти также не окажет влияния на их образ жизни.

Источник "МК" проинформировал, что Алла Пугачёва запретила продавать замок в Грязи
Фото: popcake.tv

Алла Пугачёва продавать замок в деревне Грязь не планирует, сообщают приближённые к Примадонне люди. Семья очень привязана эмоционально к этому месту и в ближайшее время расставаться с ним не собирается.

"Слишком он много хранит счастливых воспоминаний семьи. Замок весь заточен под их вкусы и желания. Продать его — как продать часть жизни. Пугачёва решительно против", — сказал источник.

Что касается жизни в России, Алла Борисовна планирует приезжать на Родину, если появится такой повод. Ни страхов, ни комплексов Пугачёва не имеет по данному поводу, заключили в издании.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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