Представители социальной сети "Одноклассники" сообщили, что летом пользователи смогут увидеть оригинальные шоу о популярных хобби.
В "ОК" рассказали о шоу "Моё хобби лучше". Ведущими стали Екатерина Скулкина и Олег Верещагин. Они проанализируют стереотипы о якобы мужских и женских увлечениях, отметили в компании.
"Шоу "В мире домашних животных" стартует седьмого июня. Такая тематика входит в топ-10 интересов пользователей соцсети по охвату и вовлечённости", — заявили в "Одноклассниках".
Программа о путешествиях "ОК, мам, поехали" с телеведущим Иваном Чуйковым, по данным корпорации, появится 30 июня.
"Шоу "Готовим на даче" с шеф-поваром Александром Бельковичем расскажет пользователям ОК о простых блюдах, которые этим летом сумеет повторить каждый", — добавили в "ОК".
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