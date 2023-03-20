Социальная сеть "Одноклассники" создала шоу о хобби "ОКнутые люди". Ведущим стал известный актёр Сергей Бурунов.
Как рассказали в компании, в шоу принимают участие пользователи "ОК", которые прошли открытый кастинг. Они намерены показать свои таланты и получить денежный приз для развития, отметили в корпорации.
"Выпуски шоу будут выходить эксклюзивно в официальной группе в "ОК" по вторникам, начиная с 28 марта", — сообщили в "Одноклассниках".
Их представители отметили, что зрители шоу смогут увидеть
"Мы верим, что шоу вдохновит пользователей на новые увлечения", — отметила директор по маркетингу "ОК" Наталия Радченкова.
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