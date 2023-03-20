"Одноклассники" сообщили о запуске шоу о хобби с актёром Сергеем Буруновым

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Социальная сеть "Одноклассники" создала шоу о хобби "ОКнутые люди". Ведущим стал известный актёр Сергей Бурунов.

Как рассказали в компании, в шоу принимают участие пользователи "ОК", которые прошли открытый кастинг. Они намерены показать свои таланты и получить денежный приз для развития, отметили в корпорации.

"Выпуски шоу будут выходить эксклюзивно в официальной группе в "ОК" по вторникам, начиная с 28 марта", — сообщили в "Одноклассниках".

Их представители отметили, что зрители шоу смогут увидеть

телеведущего Азамата Мусагалиева,

юмориста Дениса Дорохова,

стендап-комика Варвару Щербакову,

шеф-повара Константина Ивлева,

певицу Ольгу Серябкину,

других популярных людей.

"Мы верим, что шоу вдохновит пользователей на новые увлечения", — отметила директор по маркетингу "ОК" Наталия Радченкова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.