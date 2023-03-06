Режиссёр Дмитрий Дьяченко рассказал о сложностях работы с Сергеем Буруновым на съёмочной площадке

0:47 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссёр Дмитрий Дьяченко рассказал о работе с актёром Сергеем Буруновым.

Сегодня, 6 марта, актёру Сергею Бурунову исполнилось 46 лет. В беседе с ФАН режиссёр "Чебурашки" Дьяченко поздравил актёра с днём рождения и рассказал о работе с Буруновым на съёмочной площадке.

Режиссёр работал с актёром на таких проектах, как "Последний богатырь", "О чём ещё говорят мужчины" и "Кухня". Дьяченко признался, что рабочий процесс с Буруновым всегда сложен, но финальный результат всё оправдывает.

"Работать с ним непросто, как и с любым талантливым человеком. Но это всегда интересно. Желаю ему долгой творческой жизни и крепкого здоровья", — отметил Дьяченко.