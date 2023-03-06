Режиссёр Дмитрий Дьяченко рассказал о работе с актёром Сергеем Буруновым.
Сегодня, 6 марта, актёру Сергею Бурунову исполнилось 46 лет. В беседе с ФАН режиссёр "Чебурашки" Дьяченко поздравил актёра с днём рождения и рассказал о работе с Буруновым на съёмочной площадке.
Режиссёр работал с актёром на таких проектах, как "Последний богатырь", "О чём ещё говорят мужчины" и "Кухня". Дьяченко признался, что рабочий процесс с Буруновым всегда сложен, но финальный результат всё оправдывает.
"Работать с ним непросто, как и с любым талантливым человеком. Но это всегда интересно. Желаю ему долгой творческой жизни и крепкого здоровья", — отметил Дьяченко.
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