Актёр Сергей Гармаш оценил успех фильма "Чебурашка" в российском прокате

0:44 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр Сергей Гармаш оценил успех фильма "Чебурашка", в котором сыграл одну из главных ролей.

Артист отметил, что количество зрителей, которые посмотрели картину в кинотеатре, говорит самого за себя. Поэтому рассуждать об успешности фильма нет смысла.

"Зачем рассуждать об оправданности или неоправданности успеха картины, если столько россиян потратили на это деньги? Это семейное кино, показавшее в прокате отличный результат", — заявил Гармаш в беседе с журналистами РИА "Новости".

Актёр подчеркнул, что процесс съёмок картины был очень интересным. Ему было комфортно и приятно работать с коллегами по кадру и творческой группой "Чебурашки".