Актёр Сергей Гармаш оценил успех фильма "Чебурашка", в котором сыграл одну из главных ролей.
Артист отметил, что количество зрителей, которые посмотрели картину в кинотеатре, говорит самого за себя. Поэтому рассуждать об успешности фильма нет смысла.
"Зачем рассуждать об оправданности или неоправданности успеха картины, если столько россиян потратили на это деньги? Это семейное кино, показавшее в прокате отличный результат", — заявил Гармаш в беседе с журналистами РИА "Новости".
Актёр подчеркнул, что процесс съёмок картины был очень интересным. Ему было комфортно и приятно работать с коллегами по кадру и творческой группой "Чебурашки".
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