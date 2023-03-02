В российский прокат вышел фильм о создании "Чебурашки" режиссёра Дмитрия Дьяченко

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

На экранах российских кинотеатров покажут фильм о создании картины "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко.

Фильм о фильме "Чебурашка. История новогоднего чуда" выйдет в прокат со 2 марта. Зрители смогут узнать больше подробностей о съёмках возглавившего российский кинопрокат хита и увидеть тех, кто остался за кадром.

Члены съёмочной команды и актёры расскажут, как появилась идея создания полнометражного фильма о необычном зверьке и каково это — работать, когда главный актёр физически отсутствует в кадре.

"История так полюбилась людям, что создатели получали множество просьб о выпуске фильма, где были бы раскрыты секреты создания картины", — цитирует ТАСС пресс-службу компании "Централ партнершип".

Премьера фильма "Чебурашка" состоялась 1 января. На сегодняшний день общие сборы картины составляют 6,6 млрд рублей.