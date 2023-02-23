Режиссёр "Чебурашки" Дмитрий Дьяченко выпустил в прокат триллер "Бешенство" с Алексеем Серебряковым

1:06 Your browser does not support the audio element. Культура

23 февраля в российский прокат выходит новый фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко "Бешенство".

Триллер основан на событиях, произошедших в Амурской области четыре года назад.

Главную роль в картине сыграл актёр Алексей Серебряков. По сюжету, отец прячет своего сына-наркомана в охотничьем домике, чтобы тот смог справиться с сильной ломкой. В это же время в тайге начинается эпидемия бешенства среди диких животных.

Продюсер "Бешенства" Алексей Казаков подчеркнул, что уверен в успехе нового фильма Дьяченко.

"Я рад, что одна из важных социальных проблем нашей страны наконец будет показа в жанровом кино", — цитирует Казакова издание "Вокруг ТВ".

Режиссёр Дмитрий Дьяченко стал широко известен российскому зрителю после выхода в начале 2023 года его фильма "Чебурашка". За новогодние каникулы картина собрала в прокате 6,4 млн рублей.