23 февраля в российский прокат выходит новый фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко "Бешенство".
Триллер основан на событиях, произошедших в Амурской области четыре года назад.
Главную роль в картине сыграл актёр Алексей Серебряков. По сюжету, отец прячет своего сына-наркомана в охотничьем домике, чтобы тот смог справиться с сильной ломкой. В это же время в тайге начинается эпидемия бешенства среди диких животных.
Продюсер "Бешенства" Алексей Казаков подчеркнул, что уверен в успехе нового фильма Дьяченко.
"Я рад, что одна из важных социальных проблем нашей страны наконец будет показа в жанровом кино", — цитирует Казакова издание "Вокруг ТВ".
Режиссёр Дмитрий Дьяченко стал широко известен российскому зрителю после выхода в начале 2023 года его фильма "Чебурашка". За новогодние каникулы картина собрала в прокате 6,4 млн рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.