В последние дни местные жители Ханты-Мансийского автономного округа всё чаще делятся фотографиями и видео с рептилиями, которых они встречают около своих домов или на улицах. Профессор, преподаватель Сургутского государственного университета Владимир Стариков объяснил, почему змеи стали более активными.
По словам учёного, численность данных животных не увеличилась по сравнению с предыдущими годами. Просто сейчас идёт сезон размножения. Кроме того, в округе установилась достаточно тёплая погода, и змеи выбираются на асфальт, чтобы согреться на солнце.
Однако поведение людей при встрече с гадюками вызывает осуждение учёного. Он отмечает, что многие люди проявляют агрессивность и сразу же хватаются за лопату.
"Лучше всего принять нейтральную позицию: если вы заметили гадюку, просто отойдите в сторону. Она не нападёт, если у неё нет прямой угрозы", — приводит слова Старикова muksun.fm.
Биолог объясняет, что гадюки в округе не являются редкостью. Их можно встретить не только за городом, но и в парках.
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