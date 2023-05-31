Профессор Стариков объяснил, почему в ХМАО к людям стали выходить змеи

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

В последние дни местные жители Ханты-Мансийского автономного округа всё чаще делятся фотографиями и видео с рептилиями, которых они встречают около своих домов или на улицах. Профессор, преподаватель Сургутского государственного университета Владимир Стариков объяснил, почему змеи стали более активными.

Фото: pixabay.com

По словам учёного, численность данных животных не увеличилась по сравнению с предыдущими годами. Просто сейчас идёт сезон размножения. Кроме того, в округе установилась достаточно тёплая погода, и змеи выбираются на асфальт, чтобы согреться на солнце.

Однако поведение людей при встрече с гадюками вызывает осуждение учёного. Он отмечает, что многие люди проявляют агрессивность и сразу же хватаются за лопату.

"Лучше всего принять нейтральную позицию: если вы заметили гадюку, просто отойдите в сторону. Она не нападёт, если у неё нет прямой угрозы", — приводит слова Старикова muksun.fm.

Биолог объясняет, что гадюки в округе не являются редкостью. Их можно встретить не только за городом, но и в парках.

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