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Марина Лебедева

Что делать, если домашняя змея укусила вас

3:04
Зоосфера » Экзотика

Владельцу домашнего животного важно знать о потенциальных рисках, связанных с содержанием некоторых животных, в том числе змей. Хотя большинство видов неядовитых змей, которых обычно содержат в качестве домашних питомцев, отличаются мягким характером и не кусают своих хозяев без причины, все же существует вероятность того, что они могут неожиданно укусить, если почувствуют угрозу или проголодаются.

Что делать, если домашняя змея укусила вас
Фото: mosoah.com

 

Лечение укуса змеи

Первым шагом после укуса змеи является оценка ситуации. Если вы подозреваете, что змея ядовита, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если нет, промойте рану теплой водой с антисептическим мылом. Все поврежденные участки кожи промойте водой в течение нескольких минут и приложите повязку к кровоточащим ранам, чтобы способствовать свертыванию крови. Даже если змея неядовита, важно вызвать врача, чтобы получить рекомендации по лечению.

Профилактика будущих укусов

Чтобы предотвратить будущие укусы, следуйте следующим правилам:

  • Следите за тем, чтобы ваша домашняя змея была сыта, чтобы она не стала чрезмерно голодной и потенциально агрессивной.
  • Никогда не предлагайте еду прямо с руки, чтобы не испугать змею.
  • Подходите к змее медленно, когда прикасаетесь к ней.
  • Обращайтесь с ней осторожно, чтобы не вызвать у змеи стресс.
  • Избегайте обращаться со змеей, когда она находится в середине линьки, так как она может быть более раздражительной и склонной к укусам.

Как удержать змею от повторного укуса

После того как вы обработали рану и оказали медицинскую помощь, убедитесь, что ваша змея находится в безопасности и надежно защищена в своем вольере. Если вы думаете, что змея укусила вас, потому что была голодна, предложите ей убитую добычу с помощью пинцета с длинной ручкой или оставьте добычу в аквариуме, чтобы змея могла ее съесть.

Выбор правильной змеи в качестве домашнего животного

Не все змеи являются хорошими домашними животными, и даже самые лучшие из них могут иногда становиться раздражительными. Известно, что некоторые виды змей более нежны и менее склонны к укусам, в то время как другие более агрессивны и могут укусить при угрозе.

Если вам так хочется, вы можете отдать предпочтение красивым, но не ядовитым видам ужей, удавов, тигровому или королевскому питону или питону альбиносу. Кукурузные змеи, шаровидные питоны, розовые удавы и калифорнийские королевские змеи, как правило, нежны и являются прекрасными домашними животными. Но даже с такими неядовитыми змеями вам стоит вести себя осторожно и не терять бдительности, и тем более не допускать возможностей для побега вашего питомца.

Однако сетчатые питоны и черные змеи, как правило, более агрессивны и могут быть склонны к укусам.

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Первая помощь при укусе змеи. Что делать в экстренном случае
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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