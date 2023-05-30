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Дмитрий Савельев иноагентам: Оставил страну — живи как знаешь

2:10
Общество

В Госдуме предлагаются новые законодательные инструменты, которые ограничат деятельность иностранных агентов. По убеждению депутата Госдумы Дмитрия Савельева, меры госрегулирования помогут закрыть окно возможностей для тех, кто пытается повлиять извне на политику нашего государства.

Дмитрий Савельев иноагентам: Оставил страну — живи как знаешь
Фото: Pravda.Ru

— Запад оказывает на нашу страну колоссальное давление во всех сферах, в том числе — на наше общество, через сеть своих агентов влияния. Поэтому в прошлом декабре был принят так называемый закон об иноагентах, благодаря которому они не могут организовывать публичные мероприятия, поставлять товары и услуги для государственных и муниципальных нужд и вести воспитательную и преподавательскую работу с нашими детьми. Многие медийные фигуры, признанные иноагентами, уехали за рубеж, живут там, хвалят местные власти, поливают помоями российское государство и все русское, публично называют живущих в России людей быдлом или еще менее цензурно… и при этом хотят получать деньги привычным способом — делая кассу на тех, кого они называют быдлом или, как минимум, продолжая пользоваться своим имуществом через посредников либо аффилированных лиц.

Я поддерживаю требование запретить этим гражданам совершать имущественные сделки без личного присутствия и таким образом ограничить возможности вывода средств за пределы страны. И считаю, что необходимо активно вести дальнейшую работу в этом направлении.

Против России открыто ведётся информационная война, защищать в которой суверенитет страны и обеспечивать безопасность граждан — это одна из самых актуальных для государства задач.

Если человек, находящийся под контролем иностранных спецслужб, пытается нанести ущерб родной стране, необходимо перекрывать ему любые возможности для этого: от влияния на подрастающее поколение или ведения пропаганды — до ограничения финансовых операций и экономической деятельности.

Оставил страну, нашел себе новую родину — живи как знаешь, россияне тебе не дойная корова.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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