Квартиру Зеленского в Крыму собираются продать на аукционе

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Квартиру семьи украинского президента Владимира Зеленского, находящуюся в Крыму, собираются выставить на аукцион наряду с другими национализированными объектами на полуострове. Об этом рассказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Фото: Личный архив Александра Шторма

Политик добавил, что вырученные от продажи недвижимости средства будут направлены на поддержку российских военных, воюющих в зоне СВО, а также их семей.

"Квартира национализирована и попала в республиканскую собственность, затем аукцион, продажа, деньги (от продажи квартиры Зеленских и других национализированных объектов) будут поступать на нужны СВО, семьям погибших, мобилизованных", — сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее стало известно, что элитная недвижимость украинских миллионеров, находящаяся в Крыму, должна быть национализирована по распоряжению крымского парламента, принятому 24 мая. Эта участь постигнет и апартаменты семьи Зеленских в Ливадии.

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