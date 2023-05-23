Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"РВ": российские подразделения перешли в наступление, пытаясь взять ВСУ в Авдеевке в клещи
Ходаковский: Украина начнёт устраивать в России масштабные теракты в случае перемирия
DM: после суточного секс-марафона немец попал в больницу с некрозом пениса
Полковник США Макгрегор: Запад перестал верить в победу Украины после поражения в Артёмовске
Уролог Рена Малик раскрыла четыре способа сделать половой член длиннее
Die Welt*: глава разведки Германии Каль не увидел признаков военного ослабления России
Рогов: армия РФ плотным огнём ответила на активизацию техники ВСУ в районе Орехова
АиФ: актриса Светлана Немоляева объяснила, зачем артисты-иноагенты РФ подали в суд
Нутрициолог назвала суточную норму потребления сахара для детей

РИА Новости: президент Украины Зеленский ударил по Одессе с тыла, следующая цель — Киев

4:03
Политика

Владимир Зеленский под предлогом борьбы с коррупцией продолжает оказываться давление на руководство крупных городов. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

РИА Новости: президент Украины Зеленский ударил по Одессе с тыла, следующая цель — Киев
Фото: Телеграм

В начале мая текущего года мэр Одессы Геннадий Труханов был заключён под стражу в связи с делом о продаже бывшего административного здания завода "Краян" по завышенной цене. Появились слухи о его возможном побеге в Россию.

Местные Telegram-каналы сообщили, что в качестве исполняющего обязанности мэра будет назначен Игорь Коваль, секретарь горсовета от политической партии "Слуга народа". Однако для этого требовалось, чтобы Труханов либо уволился, либо умер. В связи с этим одесская газета "Думская" назвала Александра Филатова, который ранее занимался вопросами исполнительной власти и земельных ресурсов, как возможного кандидата на эту должность. В ответ на эти и другие "вольности", включая сообщения о коррупции в областной военной администрации, подконтрольной Зеленскому, в редакции провели обыск.

В 2019 году суд оправдал Труханова, после чего он был переизбран на следующий год. Впоследствии силовые структуры обжаловали приговор, и в 2021 году дело было отправлено на новое рассмотрение.

Приверженные президенту Зеленскому СМИ считают преследование Труханова частью борьбы с коррупцией, осложнённой затянутым судебным процессом. Оппоненты президента видят в этом пример давления центральной власти на региональные структуры. Существуют предположения о возможном создании городской военной администрации в Одессе с целью полного контроля над местными финансами.

Труханов является не первой жертвой Зеленского. В конце 2022 года на год отстранили мэра Чернигова Владислава Атрошенко, поскольку весной его супруга дважды выезжала за границу на служебном автомобиле.

В апреле поста лишился мэр Полтавы Александр Мамай. Он был приговорён к пяти годам условного заключения за трудоустройство двух уборщиц в муниципальное учреждение, хотя они работали у него дома. Мэра Харькова оштрафовали дважды за использование русского языка. У главы штаба обороны Днепропетровска Геннадия Корбана изъяли украинский паспорт из-за наличия гражданства Израиля.

Руководитель Киева Виталий Кличко выступает в роли защитника мэров. Он возглавляет Ассоциацию городов. Отношения между Кличко и Зеленским всегда были напряжёнными. Президент Украины стремится сконцентрировать в своих руках как можно больше власти и подавить региональную оппозицию.

Политолог Константин Бондаренко охарактеризовал действия Зеленского как узурпацию власти. Он выразил мнение, что мэры, которые были избраны голосованием, заменяются "марионетками". Следующий удар Зеленский, скорее всего, нанесёт по Кличко.

"На Украине осталось всего три сильных региональных лидера: Кличко, мэр Львова Андрей Садовой и глава Днепропетровска Борис Филатов. Никто из них не сможет отсидеться или договориться с Зеленским, потому что ему нужны не союзники, а безропотные исполнители", — сообщил Бондаренко.

Эксперт Финансового университета Денис Денисов полагает, что украинские градоначальники обречены. Помочь не смогут и западные партнёры.

"Запад заинтересован в том, чтобы Зеленский укреплял вертикаль власти и упрощал управление Украиной", — рассуждает он.

По мнению Денисова, для представителей США и Евросоюза нет значения, кто займёт пост мэра в том или ином городе. Главное, чтобы эти люди были эффективными исполнителями и не работали на разрушение политической системы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
WeChat: врачи КНР перечислили продукты, снижающие риск развития тромбоза
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
В Бахмуте остались ВСУ, которых бросили при отступлении
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Последние материалы
РИА Новости: президент Украины Зеленский ударил по Одессе с тыла, следующая цель — Киев
Уролог Рена Малик раскрыла четыре способа сделать половой член длиннее
Die Welt*: глава разведки Германии Каль не увидел признаков военного ослабления России
Рогов: армия РФ плотным огнём ответила на активизацию техники ВСУ в районе Орехова
АиФ: актриса Светлана Немоляева объяснила, зачем артисты-иноагенты РФ подали в суд
Нутрициолог назвала суточную норму потребления сахара для детей
Потоотделение, метеоризм, геморрой: с какими проблемами могут столкнуться бегуны
Марочко заявил, что военные ВСУ стали чаще дезертировать после потери Артёмовска
Телеведущий Леонид Якубович впервые вышел в свет с единственным сыном Артёмом
Глава разведки ФРГ: ни одна спецслужба мира не знает, кто взорвал "Северный поток"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников