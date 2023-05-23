РИА Новости: президент Украины Зеленский ударил по Одессе с тыла, следующая цель — Киев

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Владимир Зеленский под предлогом борьбы с коррупцией продолжает оказываться давление на руководство крупных городов. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

Фото: Телеграм

В начале мая текущего года мэр Одессы Геннадий Труханов был заключён под стражу в связи с делом о продаже бывшего административного здания завода "Краян" по завышенной цене. Появились слухи о его возможном побеге в Россию.

Местные Telegram-каналы сообщили, что в качестве исполняющего обязанности мэра будет назначен Игорь Коваль, секретарь горсовета от политической партии "Слуга народа". Однако для этого требовалось, чтобы Труханов либо уволился, либо умер. В связи с этим одесская газета "Думская" назвала Александра Филатова, который ранее занимался вопросами исполнительной власти и земельных ресурсов, как возможного кандидата на эту должность. В ответ на эти и другие "вольности", включая сообщения о коррупции в областной военной администрации, подконтрольной Зеленскому, в редакции провели обыск.

В 2019 году суд оправдал Труханова, после чего он был переизбран на следующий год. Впоследствии силовые структуры обжаловали приговор, и в 2021 году дело было отправлено на новое рассмотрение.

Приверженные президенту Зеленскому СМИ считают преследование Труханова частью борьбы с коррупцией, осложнённой затянутым судебным процессом. Оппоненты президента видят в этом пример давления центральной власти на региональные структуры. Существуют предположения о возможном создании городской военной администрации в Одессе с целью полного контроля над местными финансами.

Труханов является не первой жертвой Зеленского. В конце 2022 года на год отстранили мэра Чернигова Владислава Атрошенко, поскольку весной его супруга дважды выезжала за границу на служебном автомобиле.

В апреле поста лишился мэр Полтавы Александр Мамай. Он был приговорён к пяти годам условного заключения за трудоустройство двух уборщиц в муниципальное учреждение, хотя они работали у него дома. Мэра Харькова оштрафовали дважды за использование русского языка. У главы штаба обороны Днепропетровска Геннадия Корбана изъяли украинский паспорт из-за наличия гражданства Израиля.

Руководитель Киева Виталий Кличко выступает в роли защитника мэров. Он возглавляет Ассоциацию городов. Отношения между Кличко и Зеленским всегда были напряжёнными. Президент Украины стремится сконцентрировать в своих руках как можно больше власти и подавить региональную оппозицию.

Политолог Константин Бондаренко охарактеризовал действия Зеленского как узурпацию власти. Он выразил мнение, что мэры, которые были избраны голосованием, заменяются "марионетками". Следующий удар Зеленский, скорее всего, нанесёт по Кличко.

"На Украине осталось всего три сильных региональных лидера: Кличко, мэр Львова Андрей Садовой и глава Днепропетровска Борис Филатов. Никто из них не сможет отсидеться или договориться с Зеленским, потому что ему нужны не союзники, а безропотные исполнители", — сообщил Бондаренко.

Эксперт Финансового университета Денис Денисов полагает, что украинские градоначальники обречены. Помочь не смогут и западные партнёры.

"Запад заинтересован в том, чтобы Зеленский укреплял вертикаль власти и упрощал управление Украиной", — рассуждает он.

По мнению Денисова, для представителей США и Евросоюза нет значения, кто займёт пост мэра в том или ином городе. Главное, чтобы эти люди были эффективными исполнителями и не работали на разрушение политической системы.

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