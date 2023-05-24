В Москве организовали свыше 550 велопарковок рядом с популярными городскими местами

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Всеми полюбившиеся в Москве открытые территории для отдыха теперь оснащены более 550 велопарковками, на которых можно оставить свыше 1,3 тыс. велосипедов или около 2,7 тыс. средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщают представители департамента транспорта столицы, приводя слова заммэра города Максима Ликсутова.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru

"Более 550 велопарковок появилось рядом с популярными городскими местами. Например, их установили около станций метро: "Сокольники", "ВДНХ", "Проспект Мира", "Парк культуры", "Киевская", "Савеловская".

Отмечается, что выбор мест зависел от его популярности со стороны любителей велосипедов и иных средств индивидуального перемещения. Специалисты проводили анализ и мониторинг активности использования существующей велоинфраструктуры, а также предложения от жителей и организаций.

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