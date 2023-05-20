Министр труда Котяков проинформировал граждан из РФ об увеличении пособия по уходу за ребёнком

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Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2024 году пособие по уходу за ребёнком для граждан страны увеличится на 16 тысяч рублей.

Фото: https://gosprof74.ru/storage/app/uploads/public/5c7/7f3/c2b/5c77f3c2b4f66981236252.jpg

Так, по словам министра, с 33 тысяч рублей сумма пособий увеличится до 49 тысяч.

"В 2024 году размер пособий по уходу за ребёнком поднимется с нынешних 33 тысяч рублей до 49 тысяч", — сообщил министр на коллегии.

Через год сумма выплат достигнет 66 тысяч рублей.

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