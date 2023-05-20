Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2024 году пособие по уходу за ребёнком для граждан страны увеличится на 16 тысяч рублей.
Так, по словам министра, с 33 тысяч рублей сумма пособий увеличится до 49 тысяч.
"В 2024 году размер пособий по уходу за ребёнком поднимется с нынешних 33 тысяч рублей до 49 тысяч", — сообщил министр на коллегии.
Через год сумма выплат достигнет 66 тысяч рублей.
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