Кабмин одобрил расширение внесудебного банкротства на пенсионеров и льготников

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Кабмин РФ одобрил инициативу о принятии законопроекта, предусматривающего расширение внесудебной процедуры банкротства пенсионеров и представителей льготных категорий населения. Об этом пишет официальный сайт Минэкономразвития РФ.

Первый заместитель главы профильного ведомства Илья Торосов уточнил, что законопроект позволяет прибегать к этой процедуре в том случае, когда с момента предъявления исполнительного листа минуло свыше года. Документ затрагивает, в том числе, лиц, у которых пенсия — единственный источник дохода и отсутствует имущество для взыскания. Мера может распространяться также на россиян, ежемесячно получающих пособия на детей, сообщил Торосов.

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