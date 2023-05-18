В новых южных регионах РФ продукты оказались дешевле

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Новые российские регионы, расположенные на юге России, не испытывают серьёзных проблем с продовольствием.

Фото: pixels

Местные жители имеют запасы продуктов и непродовольственных товаров, а строительные материалы имеются в свободном доступе. Однако высокая стоимость отдельных товаров остаётся серьёзной проблемой из-за низких доходов местного населения и недостаточного контроля за ценообразованием.

Местные власти выражают озабоченность не только высокими ценами, но и рисками обострения конфликта. Однако там созданы статистические ведомства, которые в будущем позволят лучше понять потребительские возможности населения. Об этом сообщают argumenti.ru.

Большая часть товаров в новых регионах имеет сопоставимые цены с другими городами России. Однако наблюдаются и значительные расхождения. Например, стоимость булки хлеба в Ростовской области в два раза выше, чем в Луганской области. В Херсонской области отмечается избыток овощей, фруктов и круп. Местные аграрии предпринимают все необходимые меры, чтобы избежать дефицита товаров в магазинах.

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