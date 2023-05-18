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ЦБ ожидает роста инфляции в РФ: эксперты рассказали, что подорожает и как сэкономить

2:32
Экономика

Банк России в своём докладе "Обзор денежно-кредитной политики" прогнозирует инфляцию на уровне 4,5-6,5% в текущем году. Согласно данным Минэкономразвития, к 15 мая инфляция составила около 2,3%.

ЦБ ожидает роста инфляции в РФ: эксперты рассказали, что подорожает и как сэкономить
Фото: grozny-inform.ru

Эксперты рассказали о том, какие товары и услуги могут подорожать в ближайшее время, а также дали советы по экономии для граждан в условиях роста цен.

Финансовый эксперт Анатолий Вакуленко отметил, что Центробанк прогнозирует инфляцию, опираясь на общие макроэкономические показатели, а не на конкретные товары в корзине, по которой вычисляется инфляция. Он указал на то, что рост цен на премиум-сегменте товаров, таких как легковые автомобили, путевки в Турцию, смартфоны, мебель и стройматериалы, может увеличить общий показатель инфляции.

Однако цены на продукты питания могут повыситься незначительно, и большая часть населения не почувствует существенного влияния роста инфляции. Вакуленко отметил, что для экономии лучше планировать и приобретать путевки заранее, обращаться к интернет-магазинам или интернет-аукционам для покупки необходимых товаров.

"В общем, главное правило — изучать рынок и искать оптимальную цену", — посоветовал эксперт в беседе с "МК".

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская отметила, что цены на товары, связанные с курсом валюты, скорее всего будут расти. Это включает товары, ввозимые в рамках программ импортозамещения, стоимость зарубежного отдыха, авиабилеты и автомобили. Она также указала на возможное влияние на инфляцию роста цен на недвижимость, бензин, коммунальные услуги. Лебединская отметила, что экономия семейного бюджета может помочь в снижении негативного влияния инфляции.

Например, использование программ лояльности крупных сетей, кэшбека, персональных предложений ритейла. Также можно обратить внимание на акции и скидки в интернет-магазинах, агрегаторах скидок и воспользоваться программами поддержки от государства.

С учётом прогнозируемого роста инфляции, эксперты рекомендуют гражданам внимательно планировать свои расходы, искать оптимальные цены и использовать доступные средства экономии.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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