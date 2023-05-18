Эксперты напомнили россиянам, что приквартирный тамбур является общедомовым имуществом

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Владельцы жилья в российских многоэтажных домах часто огораживают дверью площадку перед несколькими квартирами, чем могут нарушать несколько статей Жилищного кодекса РФ, напомнили эксперты.

Фото: Правда.Ру

Например, такой тамбур нельзя запирать, а дверь в него должна открываться только наружу. К тому же все помещения коридора и лестничных площадок, находящиеся за пределами квартиры, подлежат всем собственникам дома, а потому как-либо ограничивать территорию подъезда можно только с согласия остальных владельцев квартир в доме.

Если в тамбуре хранится велосипед или детская коляска, напомнили эксперты, они не должны загромождать проходы, так как это нарушает пожарную безопасность, пишет издание "Вести Подмосковья".

Жаловаться на соседей, которые нарушают эти правила, можно в управляющую компанию или главе ТСЖ.

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