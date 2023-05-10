ЧП на северо-востоке Москвы: три человека погибли при пожаре в квартире на 13 этаже

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Три человека стали жертвами пожара в 17-этажке на улице Северодвинской на северо-востоке российской столицы. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на официального представителя экстренных служб.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/23206

ЧП случилось в одной из квартир на 13-м этаже. В столичном главке МЧС уточнили, что общая площадь возгорания достигла 20 "квадратов". Спасти удалось трёх человек. Информация о причине трагедии пока не поступала.

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