Три человека стали жертвами пожара в 17-этажке на улице Северодвинской на северо-востоке российской столицы. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на официального представителя экстренных служб.
ЧП случилось в одной из квартир на 13-м этаже. В столичном главке МЧС уточнили, что общая площадь возгорания достигла 20 "квадратов". Спасти удалось трёх человек. Информация о причине трагедии пока не поступала.
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