Жительница Уфы пожаловалась главе Башкирии Хабирову на нашествие крыс

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительница Уфы по имени Ксения проинформировала о нашествии крыс в городе. В своём сообщении, опубликованном на странице главы Башкирии Радия Хабирова 16 мая, она рассказала о проблеме. Женщина сняла видео, на котором животное быстро пробегает по двору, проходя мимо припаркованных автомобилей. По словам уфимки, она видит грызунов на улице Тухвата Янаби, 59.

Фото: https://macho-ster.com/

Как сообщает mkset.ru, женщина жалуется, что крысы бегают по городу, а также представляют угрозу для детей. Она утверждает, что грызуны собираются в больших количествах в подъездах. По её словам, жилищно-эксплуатационная организация не принимает должных мер для решения проблемы.

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