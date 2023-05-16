Жительница Уфы по имени Ксения проинформировала о нашествии крыс в городе. В своём сообщении, опубликованном на странице главы Башкирии Радия Хабирова 16 мая, она рассказала о проблеме. Женщина сняла видео, на котором животное быстро пробегает по двору, проходя мимо припаркованных автомобилей. По словам уфимки, она видит грызунов на улице Тухвата Янаби, 59.
Как сообщает mkset.ru, женщина жалуется, что крысы бегают по городу, а также представляют угрозу для детей. Она утверждает, что грызуны собираются в больших количествах в подъездах. По её словам, жилищно-эксплуатационная организация не принимает должных мер для решения проблемы.
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