В Башкирии вандалы украли туалет для туристов возле водопада

Туалет для туристов с Чеховского водопада в Башкирии украли вандалы. Об этом сообщает издание mkset.ru.

О вопиющем инциденте с возмущением поведал местный чиновник. Его можно понять, поскольку без туалета осталась одна из главных достопримечательностей.

Глава района предположил, что нужник заинтересовал посетителей, так как сделан из металла, следовательно его можно выгодно сдать и заработать на этом.

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