Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался по поводу намерения шоумена Максима Галкина* избавиться от статуса иноагента в судебном порядке.
Депутат считает Галкина* на редкость бессовестным человеком, раз он решил инициировать избавление от своего неприятного статуса после всего, что сделал и наговорил в адрес своей родины и россиян.
"Это абсолютная бессовестность! Поразительное отсутствие зачатков совести у человека. После всего того, что он себе позволил, он еще направляет иск о снятии статуса иноагента. Честно говоря, когда я прочитал новость, меня это даже не повеселило", — написал Милонов в своём Telegram-канале.
Парламентарий уверен, что раскаянием в случае Галкина* и не пахнет. Просто шоумен таким образом хочет обезопасить свой доход. Милонов напомнил, что юмористу вместе с супругой Аллой Пугачёвой нужно сейчас в спешном порядке реализовывать свои активы, а делать это в статусе иноагента крайне неудобно.
Ранее стало известно, что Галкин* подал иск о снятии с него статуса иноагента в Замоскворецкий суд Москвы. Многие пользователи считают, что шоумен и дальше должен оставаться в этом статусе, причём не в России, а за границей, где он сейчас и проживает.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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