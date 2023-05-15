Юрист рассказал, для чего Галкин* пытается избавиться от статуса иноагента через суд

2:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Юрист Игорь Семеновский в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие цели преследуют Максим Галкин* и певица Замфира**, которые обратились суд РФ с просьбой пересмотреть их статусы иноагентов.

Фото: kp.ru

Юрист, политолог, кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Семеновский считает, что у шоумена и певицы нет шансов одержать победу в суде, так как они активно критикуют проведение спецоперации на Украине.

Он предположил, что артисты таким образом стараются создать информационный шум вокруг своих персон.

"Здесь выбрана такая стратегия подъёма максимальной информационной волны. Противоречие заключается в том, что та же самая Алла Борисовна сказала: "раз Галкина признали иноагентом, признайте меня тоже иноагентом", — объяснил Семеновский.

Он посоветовал артистам определиться, хотят ли они оставаться в статусе иноагентов или нет.

Он напомнил о том, что критерии для признания статуса иноагента были расширены.

"Если раньше было это только финансирование от иностранных источников, то теперь это, в том числе, и попадание под иностранное влияние. Разные формы попадания под иностранное влияние, тем лицам, которые признаются, не всегда бывают известны", — отменил Семеновский.

Юрист не исключил, что иноагенты заинтересованы в получении информации, которая будет в ходе судебного заседания появляться у стороны, которая подаёт иск.

"Конечно, это будет использоваться в дальнейшем для практики и защиты потенциальных агентов от включения в данный перечень. Будут смотреть обстоятельства, при которых происходит включение, будет смотреться история, связанная с тем, какие тезисы, в каком контексте, коннотации происходят", — объяснил эксперт.

Ранее соавтор закона об иноагентах рекомендовал Галкину залечь в тину и не высовываться.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

** внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Максим Галкин* подал в суд и просит снять с него иностранного агента