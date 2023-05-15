Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Чемпион Сеула Гаджиев объяснил, зачем сборной России товарищеские матчи
Bloomberg: Китай посетит крупная российская делегация, подготовку визита "держат в тени"
МК: полковник Хатылев объяснил, как ПВО удалось перехватить британскую ракету Storm Shadow
В Красноярске начался суд над Полиной Дворкиной, которая хотела расстрелять мальчиков в детсаду
Юрист Хаминский объяснил, что изменится после введения поправок в закон о животных
"Царьград": политолог назвал три причины атаки на авиагруппу ВКС РФ в Брянской области
Доктор: гранатовый сок — естественный иммуномодулятор
Врач-терапевт Маскин перечислил нетипичные симптомы сердечных заболеваний
Гагин: ВКС РФ точным ударом поразили склады снарядов с обеднённым ураном в Хмельницком и Тернополе

Юрист рассказал, для чего Галкин* пытается избавиться от статуса иноагента через суд

2:19
Общество

Юрист Игорь Семеновский в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие цели преследуют Максим Галкин* и певица Замфира**, которые обратились суд РФ с просьбой пересмотреть их статусы иноагентов.

Юрист рассказал, для чего Галкин* пытается избавиться от статуса иноагента через суд
Фото: kp.ru

Юрист, политолог, кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Семеновский считает, что у шоумена и певицы нет шансов одержать победу в суде, так как они активно критикуют проведение спецоперации на Украине.

Он предположил, что артисты таким образом стараются создать информационный шум вокруг своих персон.

"Здесь выбрана такая стратегия подъёма максимальной информационной волны. Противоречие заключается в том, что та же самая Алла Борисовна сказала: "раз Галкина признали иноагентом, признайте меня тоже иноагентом", — объяснил Семеновский.

Он посоветовал артистам определиться, хотят ли они оставаться в статусе иноагентов или нет.

Он напомнил о том, что критерии для признания статуса иноагента были расширены.

"Если раньше было это только финансирование от иностранных источников, то теперь это, в том числе, и попадание под иностранное влияние. Разные формы попадания под иностранное влияние, тем лицам, которые признаются, не всегда бывают известны", — отменил Семеновский.

Юрист не исключил, что иноагенты заинтересованы в получении информации, которая будет в ходе судебного заседания появляться у стороны, которая подаёт иск.

"Конечно, это будет использоваться в дальнейшем для практики и защиты потенциальных агентов от включения в данный перечень. Будут смотреть обстоятельства, при которых происходит включение, будет смотреться история, связанная с тем, какие тезисы, в каком контексте, коннотации происходят", — объяснил эксперт.

Ранее соавтор закона об иноагентах рекомендовал Галкину залечь в тину и не высовываться.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

** внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Максим Галкин* подал в суд и просит снять с него иностранного агента
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Кремль поставил Лондон на счётчик после предпоследнего предупреждения Путина

Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.

МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина
РИА Новости: солдаты ВСУ в Марьинке сильно напуганы, прячутся и стреляют "по-сомалийски"
Штурмовики ВС РФ до ужаса напугали боевиков ВСУ в Марьинке
Кто больше других рискует заболеть раком, объяснила врач
Никогда такого не было: какие пациенты больше всего нервируют врачей
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
"Это русские". Зеленский нашёл виноватых в падении награды Карла Великого
Безумный Зеленский: во Франции предупредили о неадекватности и агрессии Зеленского
Олега Тинькова раскритиковали за поддержку фигуриста Романа Костомарова
Олега Тинькова раскритиковали за поддержку фигуриста Романа Костомарова
Последние материалы
В Красноярске начался суд над Полиной Дворкиной, которая хотела расстрелять мальчиков в детсаду
Юрист Хаминский объяснил, что изменится после введения поправок в закон о животных
Юрист рассказал, для чего Галкин* пытается избавиться от статуса иноагента через суд
"Царьград": политолог назвал три причины атаки на авиагруппу ВКС РФ в Брянской области
Доктор: гранатовый сок — естественный иммуномодулятор
Врач-терапевт Маскин перечислил нетипичные симптомы сердечных заболеваний
Гагин: ВКС РФ точным ударом поразили склады снарядов с обеднённым ураном в Хмельницком и Тернополе
Анита Цой вспомнила об обидах Валентина Юдашкина на неё: "Приходила вечно в каких-то молодых авторах"
Политолог рассказал, как изменит ситуацию приезд в Киев спецпредставителя Китая
РБК: военком Карелии Артемьев пригрозил аннулировать в Карелии бронь от мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников