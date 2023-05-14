Покинувшего РФ предпринимателя Тинькова обвинили в лицемерии за поддержку Романа Костомарова

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Попытка поддержать фигуриста Романа Костомарова со стороны покинувшего РФ предпринимателя Олега Тинькова вызвала в Сети негативную реакцию подписчиков, которые начали оказывать давление на него. Об этом пишет starhit.ru.

Фото: starhit.ru

Напомним, что за последние четыре месяца спортсмен не выходил из медицинского учреждения из-за нескольких операций по ампутации конечностей и только начал оправляться от серьёзной болезни.

Несмотря на то, что Тиньков ранее высказывал негативное отношение к РФ, он решил выразить свою поддержку Костомарову, пожелав ему сил и терпения и напомнив, что сам сталкивался с тяжёлым заболеванием. Однако заявление предпринимателя не вызвало у пользователей Сети позитивной реакции. Пользователи обвинили Тинькова в лицемерии и отметили, что фигурист является сторонником пророссийской позиции.

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