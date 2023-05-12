Жители Ставропольского края стали чаще смотреть корейские дорамы

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Представители МТС заявили, что жители Ставропольского края в этом году стали чаще смотреть корейские сериалы. Интерес россиян увеличился на 22%, отметили в пресс-службе.

Фото: pixabay.com

По информации newstracker.ru, специалисты МТС изучили предпочтения подписчиков онлайн-кинотеатра. Как напомнили эксперты, в прошлом году по просмотрам лидировали турецкие шоу. Сейчас же чаще всего зрители выбирают дорамы, подчеркнули в компании.

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