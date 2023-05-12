Врач Длин назвал функции, которые передать медсёстрам можно и нужно

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В Минздраве предложили перераспределить части медицинских задач с врачей на средний медперсонал. Например, медсёстрам могут быть переданы некоторые административные функции.

Фото: ya.ru

Врач высшей категории Сергей Длин положительно относится к инициативе ведомства. Он отметил, что медсёстры очень тесно работают с врачами. Средний медперсонал может наблюдать за пациентами с хроническими заболеваниями, оценивать эффективность лечения. Однако назначать лекарственные препараты необходимо под контролем врачей, считает Длин. Здесь важно учитывать многие нюансы, указал он.

"Есть функции, которые медсёстрам отдать можно и нужно, а есть те, которые всё-таки стоит оставить на врачах. Тут лежит ответственность за результат, и назначение всегда было закреплено за врачом", — отметил специалист в беседе с Телеканалом "360".

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