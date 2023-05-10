Рекомендации по ограничению потребления конфет детьми в соответствии с ВОЗ

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исмаил Османов, главный педиатр столичного департамента здравоохранения и главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой, сообщил, что детям любого возраста следует ограничивать потребление конфет.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, детям от 4 до 6 лет можно употреблять не более 19 граммов сахара в день, что эквивалентно двум конфетам из новогоднего подарка.

Детям в возрасте от 7 до 10 лет рекомендуется не более трех конфет, что соответствует 24 граммам сахара, а детям старше 11 лет — не более трех конфет или 30 граммов сахара.

Избыток потребления сладостей выше рекомендуемой нормы может привести к пищевой аллергии, нарушению пищеварения и вызвать боли в животе, запоры, тошноту и даже рвоту. Для детей до 4 лет употребление сахара вовсе не рекомендуется.

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