Главный редактор RT Маргарита Симоньян разместила в своих соцсетях пост, в котором посоветовала властям отказаться от обещаний, не подкреплённых действиями.
Симоньян считает, что чиновникам нужно уже воздержаться от заявлений типа "мы отреагируем", "мы ответим" после того, как Кремль подвергся атаке украинских БПЛА.
"Люди уже не могут это слышать. Надо исключить из лексикона слова 'провокация', 'циничный акт', 'готовим ответ' Надо вообще прекратить заявлять. Чем больше заявлений — тем меньше веры в них", — написала Симоньян.
Главред RT считает, что такие выражения начали уже "резать слух" россиянам.
После атаки дронов на Кремль в ночь на 3 мая Симоньян в своих соцсетях выразила надежду, что, возможно, "теперь всё начнётся по-настоящему".
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