Объём продаж валюты по бюджетному правилу с 10 мая сократится в 1,9 раза

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский Минфин планирует в период с 10 мая по 6 июня направить на продажу иностранную валюту в рамках бюджетного правила на 40,4 миллиарда рублей. Ежедневные продажи будут составлять эквивалент в два миллиарда, следует из сообщения профильного ведомства.

Фото: https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg

Начиная с 7 апреля, ежедневные продажи достигают отметки в 3,7 миллиарда рублей. В мае этот показатель сократится в 1,85 раза. Тенденция падения объёма продаж валют в России продолжается: по итогам апреля было зафиксировано сокращение в полтора, а в марте — в 1,6 раза.

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