Российский Минфин планирует в период с 10 мая по 6 июня направить на продажу иностранную валюту в рамках бюджетного правила на 40,4 миллиарда рублей. Ежедневные продажи будут составлять эквивалент в два миллиарда, следует из сообщения профильного ведомства.
Начиная с 7 апреля, ежедневные продажи достигают отметки в 3,7 миллиарда рублей. В мае этот показатель сократится в 1,85 раза. Тенденция падения объёма продаж валют в России продолжается: по итогам апреля было зафиксировано сокращение в полтора, а в марте — в 1,6 раза.
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