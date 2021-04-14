Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Русские турок всегда били. Как будет на этот раз?
Второй не лишний: Мишустина предупредили о возможном дефиците лекарств
Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Филадельфию"
Гарик Харламов показал исхудавших звёзд шоу-бизнеса
Вице-спикер ГД: заявление Косачёва о Турции и патриотизме - глупость
"Миром" и горы сдвинем: готова ли Россия жить без Visa и MasterCard
Галкин остался в восторге от конфликта Долиной и Вали Карнавал
Блинкен о "Северном потоке-2": это плохая идея
Льготным лекарствам в России грозит дефицит

ВШЭ предложила изменить бюджетное правило

Экономика » Финансы » Деньги

Эксперты Высшей школы экономики предложили изменить бюджетное правило таким образом, чтобы в трудные времена можно было увеличивать государственные расходы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представленный вчера доклад.

ВШЭ предложила изменить бюджетное правило

Один из предложенных Высшей школой экономики (ВШЭ) вариантов предполагает включение в формулу расчёта расходов федерального бюджета дополнительных показателей, которые будут повышать расходы при "депрессивной динамике базовых отраслей" и сокращать — при хорошей динамике.

Также эксперты ВШЭ предлагают разработать комплекс антикризисных мер с определённым лимитом финансирования, к которым правительство могло было оперативно прибегать при наступлении экономического кризиса.

Правительство может оперативно повышать расходы бюджета за счёт резерва 

Как пояснила пресс-служба Министерства финансов РФ, действующее бюджетное правило уже содержит ряд контрциклических элементов. Так, объём расходов определяется как сумма нефтегазовых доходов, рассчитанных по базовой цене, ненефтегазовых доходов, расходов на обслуживание государственного долга и 0,5% ВВП на финансирование инфраструктуры.

Также пресс-служба Минфина отметила, что правительство может оперативно повышать расходы бюджета за счёт средств своего собственного резервного фонда.

Тем временем, издание утверждает, что межведомственная дискуссия по бюджетному правилу уже началась, ссылаясь на заявление министра экономического развития Максима Решетникова. В начале апреля он заявил, что бюджетная политика должна быть мягче, чем сейчас: Минфин должен либо менее консервативно прогнозировать налоговые сборы, либо согласиться на изменение бюджетного правила.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Бюджетное правило в России: что это такое простыми словами
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Второй не лишний: Мишустина предупредили о возможном дефиците лекарств
Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Филадельфию"
Гарик Харламов показал исхудавших звёзд шоу-бизнеса
Вице-спикер ГД: заявление Косачёва о Турции и патриотизме - глупость
"Миром" и горы сдвинем: готова ли Россия жить без Visa и MasterCard
Галкин остался в восторге от конфликта Долиной и Вали Карнавал
Блинкен о "Северном потоке-2": это плохая идея
Льготным лекарствам в России грозит дефицит
Россия оказалась лучшей страной для начала карьеры
Запрещена работа мощнейшей японской АЭС
Популярное
Бывший СССР
Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона

Москва раскрыла план Вашингтона по отдаче России "кусочка" Украины в обмен на закрытие "Северного потока - 2" и "адских санкций" против неё. Ставки повышаются.

Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Туризм
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Новости медицины
Британские медики раскрыли три главных признака рака кожи
Политика. Новости и аналитика
В ответ на просьбу ФРГ объяснить учения войск МИД напомнил о Навальном
Василий Амирджанов Манижа считает себя настоящей русской женщиной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров Игорь Буккер "Золотой город" или хозяйственные пристройки: что же нашли в Египте Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Захарова оценила сюжет, в котором украинские танки стали российскими
Новости Украины
Савченко пообещала Украине: "Будет быстро и кроваво"
Госдума одобрила взимание НДС с перепродажи бытовой техники
Парламент
Госдума одобрила взимание НДС с перепродажи бытовой техники
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников