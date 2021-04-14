ВШЭ предложила изменить бюджетное правило

Эксперты Высшей школы экономики предложили изменить бюджетное правило таким образом, чтобы в трудные времена можно было увеличивать государственные расходы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представленный вчера доклад.

Один из предложенных Высшей школой экономики (ВШЭ) вариантов предполагает включение в формулу расчёта расходов федерального бюджета дополнительных показателей, которые будут повышать расходы при "депрессивной динамике базовых отраслей" и сокращать — при хорошей динамике.

Также эксперты ВШЭ предлагают разработать комплекс антикризисных мер с определённым лимитом финансирования, к которым правительство могло было оперативно прибегать при наступлении экономического кризиса.

Правительство может оперативно повышать расходы бюджета за счёт резерва

Как пояснила пресс-служба Министерства финансов РФ, действующее бюджетное правило уже содержит ряд контрциклических элементов. Так, объём расходов определяется как сумма нефтегазовых доходов, рассчитанных по базовой цене, ненефтегазовых доходов, расходов на обслуживание государственного долга и 0,5% ВВП на финансирование инфраструктуры.

Также пресс-служба Минфина отметила, что правительство может оперативно повышать расходы бюджета за счёт средств своего собственного резервного фонда.

Тем временем, издание утверждает, что межведомственная дискуссия по бюджетному правилу уже началась, ссылаясь на заявление министра экономического развития Максима Решетникова. В начале апреля он заявил, что бюджетная политика должна быть мягче, чем сейчас: Минфин должен либо менее консервативно прогнозировать налоговые сборы, либо согласиться на изменение бюджетного правила.

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