Бригадиру горнорабочих "Росатома" присвоено звание "Герой труда"

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По указу Президента Российской Федерации № 320, Эдуарду Щербине, бригадиру горнорабочих очистного забоя подземного уранового рудника №1 Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО "ППГХО им. Е. П. Славского", предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом"), присвоено звание "Герой труда" за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Эдуард Алексеевич Щербина работает на крупнейшем уранодобывающем предприятии России с 1990 года, а с 2004 года он является бригадиром горнорабочих очистного забоя. Благодаря работе его бригады были достигнуты рекордные показатели по выработке, включая отбитие 87,5 тыс. куб. м горной массы и выдачу 188,7 тыс. тонн руды только за последние 5 лет. Годовой план по добыче урана на 2020-2022 годы был выполнен досрочно, превышая плановые показатели на 7-10%. Коллектив его бригады является победителем производственных соревнований ППГХО.

Эдуард Щербина сам является полным кавалером почетного знака "Шахтерская слава".

В 2018 году ему было присвоено звание "Заслуженный шахтер Российской Федерации".

Он также является победителем в номинации "Наставник года" отраслевого конкурса "Человек года Росатома".

Жизнь его семьи неразрывно связана с ППГХО: мать Лидия Александровна работала на ремонтно-механическом заводе (РМЗ) объединения 37 лет в качестве электромонтера, отец Алексей Анатольевич был обрубщиком литья на РМЗ 22 года, старший брат Виталий отработал 30 лет на гидрометаллургическом заводе ППГХО, а супруга Татьяна Федоровна работает на РМЗ.