Ходаковский "утешил" криткующих СВО олигархов: ваши дети не сидят в окопах

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Экс-командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский прокомментировал слитый в Сеть разговор двух людей, чьи голоса похожи на голоса крупных российских бизнесменов Николая Матушевского и Романа Троценко. Собеседники критикуют власти России и негативно отзываются о спецоперации.

Военный отметил, что случаи попадания в Сеть частных разговоров лиц, которых шаблонно относят к олигархам, в последнее время участились.

Он добавил также, что знаком с людьми, которые думают критически, прежде чем что-то сказать, так как знают, что и "у стен есть уши". А другие, сполна попользовавшиеся Родиной в своё время, позволяют себе расслабляться и болтают про власть, про её политику, обвиняя себе подобных, звезда которых ещё не закатилась.

"Так забавно слушать рассуждения о плохой России тех, кто взял, сколько мог, устроил себе райское гнездышко — а тут катаклизм. Что же, бывает. Ваши дети, по крайней мере, не сидят в окопах — утешайтесь этим", — заключил Ходаковский.

Ранее скандальную запись прокомментировал политолог Марат Баширов. Он считает, что это не фейк, хотя предприниматели утверждают обратное.

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