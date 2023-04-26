Баширов прокомментировал попавший в Сеть разговор двух российских бизнесменов, критикующих СВО

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Политолог Марат Баширов прокомментировал попавшую в Сеть запись разговора двух крупных российских предпринимателей, в котором они критикуют спецоперацию.

Аналитик отметил в Telegram-канале, что бизнесмены, имена которых он не называет, сделали своё состояние на том, что в 90-е годы страна разваливалась, на государственных потоках, а теперь жалуются на закончившийся "бардак" в России. Они делают вывод, что придётся делать деньги в других странах.

"А вот не факт, что там у вас получится. Здесь-то вы сидели на плечах тех, у кого есть "ресурс", а там на Бали есть свои. Запись настоящая — это факт. Зачем её западники слили тоже понятно — ударить по "настоящему ИИ" и показать, что часть элиты России не довольна СВО. А мы и так это знали", — отметил эксперт.

По его словам, таких записей огромное количество. А вторая слита в Интернет и это, по его мнению, уже тенденция.

Политолог считает, что появление подобных утечек будет частью подогрева перед выборами президента РФ в 2024 году, поскольку "нарезчики" выделили именно кусок разговора про 2023.

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