Яна Поплавская о "записи разговора" Пригожина и Ахмедова: выглядит довольно глупо

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Разговоры такого рода, как на попавшей в Сеть записи, где общаются якобы продюсер Иосиф Пригожин и бизнесмен и экс-сенатор Фархад Ахмедов, критикуя власти, звучат в России повсюду — в такси, на кухнях, в цехах и офисных курилках. Об этом заявила ведущая и актриса Яна Поплавская.

Она считает, что в русском человеке есть такое — поругать власть и правительство, повздыхать и пойти работать дальше.

"Я уверена, половина из вас это точно делали. Разговор выглядит так, будто болтают два дворовых пацана, довольно глупо. Но он и не был предназначен для публичного обсуждения", — написала ведущая в своём Telegram-канале.

Ранее актёр Стас Садальский одной фотографией намекнул о дальнейшей судьбе Пригожина после публикации скандальной записи.

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