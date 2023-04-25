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Россияне могут сэкономить на оплате ЖКУ, отказавшись от ненужных услуг

1:18
Общество

В целях экономии граждане РФ имеют возможность отказаться от ненужных им жилищно-коммунальных услуг, как сообщает сайт Москва 24. Об этом проинформировала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Россияне могут сэкономить на оплате ЖКУ, отказавшись от ненужных услуг

Депутат рассказала, что у каждого есть возможность, например, отключить радиоточку, обратившись с соответствующим заявлением в центр госуслуг "Мои документы", а также коллективную телеантенну, написав заявление оператору услуги.

Разворотнева посоветовала отключать электроприборы от розеток, когда человек ими не пользуется. Также нужно не забывать выключать свет при выходе из помещения, или же установить датчики движения, которые будут включать и выключать его в автоматическом режиме.

"Совам" и тем, кто вынужден, например, работать по ночам, можно сэкономить на электроэнергии, добавила депутат. Таким людям она порекомендовала обзавестись двухтарифным счётчиком электричества.

"Ночью электроэнергия дешевле, можно стирать, мыть посуду. Надо просто написать заявление в энергосбытовую компанию, и они установят тот счетчик, который вас устраивает", — сказала Разворотнева.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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