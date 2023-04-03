Минстрой заставит россиян впускать в квартиры коммунальщиков для установки и проверки счётчиков

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Уже в ближайшее время россияне будут обязаны впускать в свои квартиры и дома коммунальщиков для установки и проверки счётчиков. В противном случае их могут ожидать крупные штрафы.

Минстрой России отправил в правительство письмо, в котором предлагается обязать российских граждан впускать в свои квартиры работников ЖКХ для обслуживания или установки так называемых умных счётчиков. Если в таком доступе сотрудникам коммунальных служб будет неоднократно отказано, то жителей ожидают крупные штрафы, как сообщают "Известия".

Однако эксперты полагают, что этим законом могут воспользоваться мошенники. Сегодня услуги по установке разного рода счётчиков, особенно на воду, предоставляет множество частных фирм, которые нередко выдают себя за государственные и полугосударственные, то есть уполномоченные властями компании. Они тоже пугают жильцов штрафами и бомбардируют сообщениями о необходимости ставить или проверять счётчики только у них. Если такой закон примут, россиянам пожилого возраста будет сложно ориентироваться в том, кто именно пытается проникнуть к ним в дом.

Для того чтобы этого не случилось, специалисты предлагают создать универсальную и понятную большинству населения систему идентификации работников коммунальных служб, а также оповещения граждан о том, что их будут посещать такие работники. Впрочем, практика показывает, что разного рода отдельные мошенники и частные компании сами нередко размещают подобного рода оповещения на дверях подъездов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вода станет роскошью для россиян?